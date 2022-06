Das Reversed Cat Eye ist der coolste Look des Sommers

Frauenfeld, Gurten, Zürich Openair – die nächsten Monate sind vollgepackt mit grossen Festivals. Um die Vorfreude noch ein wenig zu steigern, überlegen wir derweil was neben Zelt und kühlem Bier auf die ultimative Packliste gehört. In puncto Mode können wir es in diesem Jahr gelassen nehmen. Selbst auf dem amerikanischen Coachella Mitte April kam die Crowd satt in bunten Hippie-Kleidern lieber in Jeans, Leder und anderen Basics. Mehr Platz für das Necessaire! Neben den typischen Strasssteinen landet darin vor allem eins: bunter Eyeliner. Ein bisschen Festivals-Vibes müssen schliesslich sein. Ok, ok, bisher nichts Neues. Der Clou: Den farbigen Strich tragen wir ab jetzt reversed auf – also auf dem unteren Lid. Vorgemacht hat den Look – wie soll es anders sein – Hailey Bieber. Das Model etablierte das Upside-Down-Make-up bei besagtem Festival in Nevada.