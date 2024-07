Diese 3 Frisuren lassen uns jünger wirken

So ziemlich jede von uns hatte wohl schonmal dieses Erlebnis beim Coiffeur: Mit dem neuen Haarschnitt ist so weit alles gut, doch nachdem die Frisur in riesige Wellen gelegt wurde, sehen wir aus wie unser eigenes Grosi. Mit der strengen Banane am Hinterkopf wirken wir nicht wie die Businessfrau, die wir darstellen wollten, sondern wie die grimmige Sekretärin vom Empfang. Und die Hochsteckfrisur für den Abend wirkt auch ein bisschen zu sehr wie die der Lehrerin am letzten Elternsprechtag. Dass die Haare einen grossen Einfluss auf unser gesamtes Erscheinungsbild haben, ist nicht abzustreiten. Doch das hat auch seine guten Seiten. Wer weiss wie, kann sich teure Cremes, Seren oder gar den Gang zum Beauty-Doc sparen und seine Frisur für sich arbeiten lassen. So lassen uns unsere Mähnen jünger wirken: