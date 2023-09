Diese 4 Frisuren kaschieren einen fettigen Ansatz

Es gibt Morgen, da sind wir müder als an anderen. Da kann es schon mal passieren, dass der Finger einmal (oder zweimal) zu oft zum Snooze-Button wandert. Bis wir mit Erschrecken feststellen, dass wir nun wirklich so spät dran sind, dass weder Zeit für den Kaffee noch fürs Haarewaschen bleibt. Entspannter macht uns das ewige Rumgesnooze also keineswegs. Schöner vermeintlich auch nicht. So richtig wohl fühlt man sich mit einem fettigen Ansatz schliesslich nicht. Vor allem, wenn sich das morgendliche Getrödel schon über mehrere Tage hinweg zieht.