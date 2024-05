Im Grunde genommen ist es ziemlich unpassend, in Tagen voll gleissender Sonnenstunden mit Dracula-Vergleichen zu kommen. Der nämlich hockt derzeit ziemlich oft in seinem stark aufgeheizten Sarg. Was dem Armen eben leider fehlt, ist die Fähigkeit, Endorphine auszuschütten, sobald Sonnenlicht auf die bleiche Haut trifft. Aber auch wir sind vor ähnlichen Problemen nicht gefeit: So glücklich uns der grosse Feuerball auch stimmt, er macht unsere Haut anfällig. Um die Notwendigkeit von Sonnenschutz wissen wir alle. Was aber zusätzlich zu bedenken ist: In unseren Beauty-Produkten stecken Wirkstoffe, die zusätzlich zum labilen Zustand der Haut beitragen. So wirksam sie auch sein mögen, manche sind derzeit doch eher was für die stockdunkle Nacht. Und zack, da sind wir wieder beim Vampir-Dasein. Aber hey, so richtig altern tun die schliesslich nicht. Goals? Wir wollen jetzt nicht übertreiben, sondern versorgen die Haut tagsüber mit Ingredienzien in schimmernder Rüstung – mit solchen, die die Haut verteidigen. Sonnencreme mit Zink und ein Serum mit Vitamin C kämpft da an vorderster Front mit.