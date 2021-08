Gesichtsreinigung: Warum Wasser morgens ausreicht

Es gibt unzählige Möglichkeiten in den Tag zu starten. Zu Gwyneth Paltrows Morgen soll warmes Wasser mit Zitronen gehören. Jessica Alba trägt angeblich jeden Tag eine pflegende Gesichtsmaske auf. «Erfolgreiche Menschen haben Morgenroutinen», heisst es auf Zeit Online. Je mehr wir uns nämlich an einen Ablauf gewöhnen, desto mehr Entscheidungskraft bleibt für andere Überlegungen. Aber eine Routine muss nicht gleich aus einer zweistelligen Anzahl an Tätigkeiten bestehen. Entscheidend ist die Wiederholung. Simpel darfs durchaus sein.



Wo wir an Zeit und Aufwand sparen können? Bei der Gesichtsreinigung. Wasser reiche dafür aus. Das zumindest behauptet Schauspielerin Salma Hayek in der britischen TV-Show Lorraine. Im Verzicht auf Waschgel sieht sie einen Beauty-Trick: «Die Haut bildet in der Nacht Öle, die das Gleichgewicht der Hautschutzbarriere unterstützen.» Mit einem Reinigungsgel würden die Öle ganz entfernt. Die bessere Alternative: Ein kurzes Säubern nur mit lauwarmem Wasser. Allerdings sei wichtig, am Abend das Gesicht gründlich mit einem Reinigungsgel einzuschäumen, damit die Poren nicht verstopfen.