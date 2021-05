Ist Pentavitin die neue Hyaluronsäure?

Ein weiterer Vorteil? Im Gegensatz zur Hyaluronsäure lässt sich Pentavitin auch in die Haarpflege integrieren. Besonders bei trockenem Haar oder juckender Kopfhaut soll der Wirkstoff helfen können. Gebt dafür ein paar Tropfen in euer Shampoo und massiert es in eure Kopfhaut ein. Die Flüssigkeit könnt ihr auch in eure Tagescreme mischen. Wer etwas zu lange an der Frühlingssonne war, kann den Wirkstoff ausserdem auf die geröteten Stellen geben. So wird der verbrannten Haut die nötige Feuchtigkeit wieder zurückgegeben.