Kate hat 3D-Haar und wir sollten es ihr gleichtun

Das klappt, weil die Strähnchen nicht einfach blondiert werden. Den perfekten Farbton findet der Coiffeur unseres Vertrauens, indem er von der Augenfarbe ausgeht. Gesucht werden die Flecken in der Iris, die auch als Haarfarbe herhalten könnten (sanftes Hellbraun, goldige oder kupferfarbene Töne). Die hat jeder von uns an der einen oder anderen Stelle. Und genau die passen mit ihren Nuancen perfekt zu uns. Als sanftes Balayage, vor allem um die Frontpartie herum, werden unsere Haare aufgehellt ohne gleich auf Wasserstoffblond zu wechseln. Am Hinterkopf wird nur minimal gearbeitet. Die hellen Strähnen um die Stirn, Wangenknochen und das Kinn umspielen das Gesicht und betonen unsere Vorzüge mit dem sanfteren Kontrast. Fällt dann noch natürliches Tageslicht auf die Partien – Glow am Maximum! Wer nicht auf perfekte Lichtverhältnisse warten möchte, hilft zum Finish noch mit einem Glossing nach und macht Kate Konkurrenz.