Das Geheimnis hinter Meghan Markles Traummähne

Während ihrer Auftritte in New York bewies Megha Markle gerade nicht nur mal wieder, wie gut ihr Gespür für Mode ist, sie glänzte auch mit etwas anderem: ihren Haaren. Beneidet wird die Amerikanerin dafür ja schon lange. Egal, welche Jahreszeit gerade herrscht, Meghans Mähne wirkt stets, wie von der Sonne geküsst. Eine, die wissen muss was hinter diesem Phänomen steckt, packt nun endlich aus: Kadi Lee. Die Coloristin, die unter anderen auch für Julia Roberts Traumlocken verantwortlich ist, begrüsst regelmässig auch Miss Markle in ihrem kalifornischen Salon.