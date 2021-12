No Bad Hair Days? Jennifer Aniston weiss, wie das geht

15-Minuten-Styling

Also, was ist ihr Geheimnis, um jeden einzelnen Tag einen Good Hair Day zu haben? Seien wir mal ehrlich: Niemand von uns ist IMMER mit seinem Schopf zufrieden. So nett wie Jennifer Aniston ist, hat sie das zum Glück gerade in einem Interview mit dem Magazin Allure gelüftet. Das Beste: Viel Arbeit investiert die Schauspielerin nicht: «Gestern hat es 15 Minuten gedauert, um aufzustehen und meine Haare zu machen.» Doch was genau macht Jen jetzt in dieser Zeit? «Wenn ich ehrlich bin, föhne ich mein Haar nur um den Ansatz herum, benutze dazu meine Finger. Die Längen lasse ich dann an der Luft trocknen.» Eine Prozedur, die der Hollywood-Star alle zwei Tage wiederholt. Der Name ihres liebsten Pflegeprodukts ist dabei Programm: «Ich benutze ein bisschen vom Living Proof Perfect Hair Day Shampoo an meinem Ansatz». Überraschend wenig Aufwand, im Vergleich zu der 97-Step-Routine so manch anderer Promis.