Für mystische Momente: Rituel de Fille

Während sich Glitter ja meist mit Einhornstaub rühmt, hat der nachhaltige Beauty Brand der Ramos Sisters etwas düsteres an sich. Wie drei Magierinnen rühren sie an ihren Konsistenzen, hexen an der Alchemie der Schönheit. Jedes Zaubermittelchen wird hingebungsvoll mit der kleinstmöglichen Anzahl von Inhaltsstoffen formuliert, jedes Pigment, Öl und Wachs hat einen Zweck. So entsteht ein intensives Feuerwerk an Farben und opulenten, cremigen Texturen aus natürlichen Inhaltsstoffen, ganz ohne synthetische Farbstoffe, synthetische Duftstoffe, Parabene, Phthalate, Talk oder... Glitzer auf Kunststoffbasis. Das, was die Lider bei Rituel de Fille so satt schimmernd lässt, nennt sich «Eye Soot», übersetzt «Augen-Russ», und besteht aus dem natürlichem Mineral Glimmer. Jeder Augenaufschlag ein Spiel mit dem Feuer...

ritueldefille.com erhältlich bei greenlane.ch