Mit diesem Sport-Programm hält sich Prinzessin Kate fit

Antwort: Durch tägliches, eisernes Training! «Wann immer ich es zeitlich schaffe, Sport zu machen, tue ich es. Und wenn ich mit meinen Kindern vor der Schule auf dem Trampolin springe», erklärte die 41-Jährige einmal selbst. Für ihr Fitness-Training soll Kate am liebsten in den noblen «Harbour Club» in London gehen. Dort gibt es sechs Studios, etliche verschiedene Kurse, einen Swimming Pool, Tennisplätze und Spa-Behandlungen. Britischen Berichten zufolge liegt die Aufnahmegebühr bei umgerechnet rund 1.700 Franken, die monatliche Rate bei etwa 370 Franken.