Augenbrauen bleichen – ja oder nein?

Wer sich am Look der Charaktere aus «House of the Dragon» orientieren und so nah wie möglich an die Optik von Prinzessin Rhaenyra herankommen möchte, kommt nicht drum herum, auch die Augenbrauen zu bleichen und an das Silberblond der Haare anzupassen. Wer sich eher an Daenerys halten will, lässt die Augenbrauen dunkel. Das bildet einen schönen Kontrast zu den hellen Haaren und sorgt für mehr Kontur im Gesicht.