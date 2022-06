Lange sehnten wir uns danach. Konnten uns kaum vorstellen, dass es in der Schweiz wirklich noch einmal aufhört zu regnen. Nun ist der Sommer da. Ermöglicht endlos scheinende Tage in der Badi, Grillabende, einen gewaltigen Tan. Und wir? Was wären wir als hoch privilegierte Menschen schon, wenn wir nicht auch daran etwas auszusetzen hätten. Die Hitzewelle macht uns zu schaffen. Legt nicht nur unser Gemüt lahm, auch die Haut leidet. Trotz mehrmaligem Eincremen pro Tag zeigt die sich nämlich trocken. Ständiges Schwitzen und Klimaanlagen machen ihren Zustand nicht besser.