Unser Make-up soll jetzt wie Sonnenbrand aussehen

Bei Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke möchten wir unser Gesicht am liebsten so natürlich wie möglich belassen. Dennoch gehören zwei Produkte gerade unbedingt ins Necessaire: Sonnencreme und Rouge. Das erste, um die Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen – übrigens auch an bewölkten Tagen. Letzteres, damit der Teint trotzdem wie von der Sonne geküsst aussieht. Statt dabei wie in den vergangenen Jahren zu Bronzetönen zu greifen, pinseln wir uns diesen Sommer am liebsten kräftige Rosa- und Pink-Nuancen auf die Wangen und den Nasenrücken. Eben so, als wäre unser Gesicht etwas zu lang in der Sonne gewesen.