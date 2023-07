Kokosöl

Auch das Öl der Kokosnuss gehört nicht nur in die Pfanne, sondern ausserdem in die Haarspitzen, auf trockene Problemstellen und in unsere Abschmink-Routine. Selbst Supermodel Gigi Hadid schwört auf die pflegende und regenerierende Wirkung des Naturprodukts, wenn ihre Haare durch viel Hitze, Styling und Umwelteinflüsse mal wieder stumpf, glanzlos und brüchig sind. Als Maske in die Spitzen massiert, schenkt Kokosöl strapazierten Haaren dank seinen Vitaminen und Mineralstoffen wieder Feuchtigkeit und repariert die angegriffene Struktur.