Warum macht uns ein Schnauzer so willenlos?

Mit Schnauz-Trägern will man ins Bett

Wie bitte, werden nun die empört sagen, die Justin Bieber mit Ricardo noch ekliger fanden als eh schon. Aus unerfindlichen Gründen nämlich hat die Rotzbremse (ihr merkt was?) immer auch ein bisschen was von schmuddeligem Stalker. Vor allem in Kombination mit braun-gelblicher 70s-Brille. Dabei setzt so ein Schnauz doch Pflege und Instandhaltung der Kontur voraus, während der (vermeintlich heisse Hipster-) Vollbart nur ein mit Haaren vollgekleistertes Gesicht ist. Ja, am Outlaw-Schnauz scheiden sich Geister und Geschmäcker. Dabei ist seine enorme Anziehungskraft wissenschaftlich belegt: An der University of Queensland hat man vor einigen Jahren an dessen Attraktivität herumgeforscht und konnte belegen, dass Männer mit einem kurzen und langen Stoppelbart bei der Frage nach einem One Night Stand alle andere abhängten. Ha! Für die Forscher und uns hier in der Redaktion belegt dieses Ergebnis, dass eine (ok, ok) dezent ungepflegte Optik dermassen gut bei Frauen ankommt, dass sie sich das Abenteuer schlicht nicht entgehen lassen können. Wer mehr als nur Spass sucht, stöbert nach anders frisierten Gesichtern.