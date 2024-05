3 Gründe, um wieder den Rasierhobel zu schwingen

Wo keine Probleme sind, werden von der Marketingwelt gerne welche geschaffen. So lag plötzlich die Zahnbürste nie richtig in der Hand und bekam einen Griff mit besserem Grip. Unsere Anti-Falten-Creme wirkte auch noch nie so richtig gründlich gegen wirklich ALLE Falten – erst recht nicht die an den Augen – und so hockt inzwischen für jede Körperpartie ein eigener Tiegel in unserem Badezimmerschrank. Das Waschmittel? Versprach zwar schon immer blütenreines Weiss, toppt sich inzwischen aber mit diversen Kammern, Perlen und Technologien regelmässig noch mal selbst. Weiss ist wohl nicht gleich Weiss. Ähnlich erging es dem Rasierer. Reichte früher eine scharfe Klinge in sicherer Halterung, brauchen wir jetzt mindestens die Power von Mach3, einen beweglichen Kopf und am besten noch vorwitzig schäumende kleine Kissen aus smooth-machendem Gel.