3 Gründe, aus denen All White den Struggle wert ist

Weisse Looks fordern heraus #challengeaccepted

Es ähnelt einem Hindernislauf, bei dem man sich an Wänden entlangschlängelt, auf Stühlen schwebt und in Zeitlupe Gabeln zum Mund führt. Der Kampf ums ewige Weiss entschleunigt das Leben und verunmöglicht gieriges Schlingen. Was, wenn die Falafel spritzend in die Sauce knallt? Gut, nun lagern Falafel selten in dunklen Saucen, aber die Vorstellung lässt einem ja schlicht das Blut in den Adern gefrieren. Was also so schrecklich anstrengend klingt, ist letzten Endes herrlich entspannend?