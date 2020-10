Beauty-Rätsel aufgelöst

Was ist eigentlich … Bakuchiol?

Retinol gilt in der Kosmetik seit Jahren als radikaler Faltenkiller. Jetzt bekommt die unangefochtene Nummer eins Konkurrenz aus der Natur: Bakuchiol heisst das neue Schönheitselixier. Also, weg mit der Chemiekeule, her mit der Öko-Lösung!