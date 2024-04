Was wir von K-Beauty lernen können

Schaut man aber beispielsweise nach Korea, wo eine straffe und reine Porzellanhaut DAS Schönheitsideal schlechthin ist, zeigt sich ein etwas anderer Ansatz, wie man zu makelloser Haut gelangt. In der sogenannten K-Beauty (kurz für koreanische Kosmetik) werden die Produkte nämlich auf die Hautbedürfnisse individuell angepasst. Zudem sind die Inhaltsstoffe in der Korean Skincare deutlich milder als hierzulande. Hier treffen traditionelle Heilweisen auf moderne Technologien. Verwendet werden beispielsweise Reis, Tee, fermentierte Inhaltsstoffe oder (jap, kein Witz) Schneckenschleim. Ganz nach dem Motto «Less Make-up, more Skincare» wird also mehr in die Hautpflege investiert, die unter anderem Rötungen, trockene oder unreine Haut und andere Probleme vermeiden soll. Zudem soll unsere Haut optimal vor äusseren Einflüssen geschützt werden. Doch das alleine reicht nicht. Denn in der K-Beauty folgt man ausserdem einer echt strikten und aufwendigen Pflege-Routine. Und die geht so: