Wenn Langeweile eine Farbe hätte, wäre es Pink

Was wir da hypen, könnte stärker klischiert kaum sein: Während sich Männer in der Quarantäne todesmutig den Kopf scheren und sich vermehrt Goldkettchen ins Brusthaar hängen, stecken Frauen den Kopf zwar nicht in den Sand, aber naja ... in Zuckerwatte eben. Von Neon- bis Pastell-Rosa, das Haar flammt plötzlich zart und mädchenhaft.

Überrollt uns der Millennial-Pink-Trend ein zweites Mal? Eine zweite Welle ist ja nichts ungewöhnliches, heisst es. Wollte man mal aus der Quarantäne-Routine ausbrechen? Wild sein? Schockieren? Ein paar neugierige DMs provozieren? Nun gut, so ein bisschen Farbe schadet nicht. Jetzt, wo alles so trist ist.