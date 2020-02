Die Beautyindustrie macht uns zu Verpackungsopfern

Millennial Pink und clean, Apothekerfläschchen-like oder quadratisch und bunt: Es gibt jede Menge Beautyprodukte, die in ihr Packaging mindestens so viel Geld stecken wie in die Rezeptur selbst. Man kann sich darüber streiten, ob das die lobenswerteste Herangehensweise ist – auf jeden Fall ist es aber die rentabelste. Denn auf Werbung im klassischen Sinne springt im Zeitalter von Social Media kaum noch jemand an. Dafür machen wir uns jede Menge Gedanken, bevor wir die Entscheidung treffen, Tag für Tag unseren Schrank zu öffnen und auf ein bestimmtes Produkt zu schauen. Es sollte wirksam sein, aber dabei bitte auch möglichst hübsch. Im besten Fall so, dass es optisch zum Rest der Pflege in unserem Schrank passt. Und schon sind wir hooked. Dabei gibt es einige Brands, die genau diese Punkte scheinbar besser verstanden haben, als andere. Was sie richtig machen? Wir verraten vier Punkte, die es uns fast unmöglich machen, zu widerstehen.