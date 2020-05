Jap, Quarantäne-Kopfhaut existiert tatsächlich

Und was nun?

Okay, so weit, so furchtbar. Bleibt noch die Frage: Was jetzt? Ich verrate schon mal, die Antwort ist nur so semi-befriedigend. Denn sie lautet: abwarten. Mit der Zeit kommt auch die Normalität zurück in unser Leben, und unser Stresslevel wird auf den Normalpegel absinken. Wer das Ganze etwas beschleunigen will, tut mit Yoga und regelmässigen Workouts das Richtige gegen den Stress. Bei den Symptomen von seborrhoischer Dermatitis helfen Anti-Schuppen-Shampoos. Reicht das nicht aus oder wird die Entzündung schlimmer, ist ein Anruf beim Hautarzt die beste Option. Im Optimalfall ist unsere Kopfhaut aber schon in ein paar Wochen wieder ganz die Alte. Ich freue mich schon auf das gute, alte Stroh auf meinem Kopf.