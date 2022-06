3 Jeans-Shorts-Trends, die mehr als nur sexy sind

3. Immer schön locker bleiben mit Baggy Shorts

He was a Sk8r Boy, she said «see you later, boy» – die Sache ist complicated. An übercoolen Jungs sind Baggy Pants in den 2000ern hängen geblieben, an Stylistinnen und Influencern erscheinen sie jetzt aber wieder auf der Bildfläche. In hypercool – denn die wissen schliesslich, was sie tun. Man sagt ja: Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Sind sie zu gross, bist du zu klein? Nee, Moment! Zu gross gibt es gar nicht. Die Jeans, die sich grade auch als Shorts in unseren Insta-Feeds aufplustern, sind gekommen, um zunächst ein bisschen zu bleiben. Vergesst mal eben die 90er mit all den Rappern und Girlgroups und den dazugehörigen Boxershorts, die sich da aus den Hosen schoben – die Baggy Jeans wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und sind jetzt ganz harmlos. Weit und breit sind sie nach wie vor, sie dürfen auf dem Hüftknochen baumeln, aber auch hochgeschlossen den Bauch festhalten. Sie sind nicht mehr nur lässig, cool und wie hingeschlonzt. Sie können auch chic. Wie das gehen soll? Stilbruch lautet das Zauberwort. Klar, mit Blazer und Heels. Ganz Coole (und TikTok-Fans) krempeln den Bund um und sorgen so für ein frisches Bauchgefühl.