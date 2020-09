3 Labels, die aus Müll richtig schöne Mode machen

Zugegeben, die Modewelt muss manchmal (zu recht) so einiges an Kritik einstecken. Gerade im Bereich von Fast Fashion werden jede Saison unzählige Tonnen Kleidung in Höchstgeschwindigkeit zu Billigpreisen produziert. Dass das alles andere als gut für unseren Planeten ist, ist mittlerweile allen klar. Doch Moralapostel spielen wollen wir hier nicht. Denn bei all der Kritik sollte man auch mal denjenigen ein Kränzchen binden, die schon vieles richtig machen und mit gutem Beispiel voranschreiten. So gibt es beispielsweise immer mehr Labels, die ihre Mode aus Abfällen wie Plastik herstellen.

Die Clean Classics sind die neuen «Superstars»