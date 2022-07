Über die Leggings haben wir durchaus schon das ein oder andere Mal eine Lobeshymne angestimmt. Passt sich das Stück Elastan doch all unseren Gegebenheiten und Bedürfnissen an, zaubert ellenlange Beine und ist als zweite Haut förmlich mit uns verschmolzen. Zu Hause auf dem Sofa, beim Brunch – sogar im Büro ersetzt sie die Hose und ab und zu findet sie sich an ihrem Ursprungsort wieder, dem Fitnessstudio. Viele Gründe, warum die Leggings unersetzlich ist, lassen sich im Nullkommanichts aufzählen. Und dennoch müssen wir euch nun etwas beichten: Unser liebstes Kleidungsstück hat vorerst ausgedient.