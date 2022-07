Genau genommen ein Mix

Entscheiden wir uns für ein sommerliches Outfit zum Arbeiten, ist vor allem ein Punkt entscheidend: der Wohlfühlfaktor. Hängt dann auch noch das Herz selbst in der heissen Saison am klassischen, seriösen Blazer-Look, bleibt uns eigentlich nur noch eins übrig: Synergien vereinen. So wie Letizia es tut, – im perfekten Teil für wichtige Angelegenheiten: dem Blazerkleid.