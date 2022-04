Blumenprints im Palastgarten

Manchmal erkennt man ja den Wald vor lauter Bäume kaum. So ähnlich ergeht es uns alle Jahre wieder, wenn wir uns auf die Suche nach dem perfekten Sommerkleid machen. Es scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, sich für eins zu entscheiden. So viele Schnitte, so viele Farben und Trends… Auf dem royalen Foto aus Monaco – übrigens dem ersten offiziellen seit Charlènes krankheitsbedingter Abstinenz – beweist die Fürstin gegenteiliges. Das perfekte Sommerkleid existiert – hat allerdings auch seinen Preis.