Vorbereitung ist das A und O

Möchte die Schwelle nach draussen dann erstmals wieder überschritten werden, ploppt unvermeidbar die Frage im Kopf auf, was man anziehen soll, – denn im Bademantel spazieren zu gehen ist keine Option (ausser man heisst Hugh Hefner). Aber welches Teil passt überhaupt noch oder vielleicht schon wieder und was erweist sich als praktisch beim Stillen? Fragen über Fragen, die einen in diesen hormongetriebenen Monaten schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen können. Ist das Baby dann auch noch am Weinen, schläft nur auf der Brust ein oder verweigert das Trinken nach einer wilden Nacht, wird der perfekte Look natürlich zur Nebensache. Dabei ist es gerade in Zeiten wie diesen, wenn der Körper sich täglich verändert, wichtig, sich als Neu-Mami wohl zu fühlen. Die Wochen vor der Geburt sollten daher nicht nur für die Einrichtung des Babyzimmers genutzt werden, sondern auch um die eigene Garderobe zu sortieren – unnötige Fehlkäufe, die nach ein paar Wochen schon nicht mehr passen, können nämlich so vermieden werden.