Stillen

Bei manchen klappt es ohne Probleme ab Tag eins, bei anderen will die Milch auch nach einem – oft schmerzhaften Milcheinschuss – einfach nicht fliessen. Letzteres ist keine Schande! Viele Frauen brauchen viel Zeit, um sich ans Stillen, die Abläufe, das Abpumpen und die Rückschläge (nicht genug Milch, zu viel Stress, schmerzende Brüste) zu gewöhnen. Und bei manchen klappt es trotz grosser Bemühungen nicht oder sie entscheiden sich bewusst fürs Fläschchen. Jede Mutter will für ihr Kind das Beste, gleichzeitig muss sie mit Achterbahnfahrenden Hormonen dealen, die ihr das Neu-Mama-Leben zusätzlich stürmisch machen. Egal wie sie sich entscheidet, es geht nur sie und ihre Familie etwas an. Ob man eine gute Mutter ist, hängt von so vielem ab, aber nicht davon, ob die Milch in Strömen fliesst. Punkt.