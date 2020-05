Die 12 schönsten Looks von Michelle Obama

«Mädchen von der South Side und ehemalige First Lady. Ehefrau, Mutter, Hundliebhaberin. Immer Chef-Umarmerin» – So beschreibt sich Michelle Obama selbst auf Twitter. Und so haben wir sie auch stets an der Seite von Barack Obama erlebt: authentisch, bodenständig und immer gut gelaunt. Ja, sie ist eine der beliebtesten First Ladys ever und erobert mit ihrer aufgeschlossenen Art jetzt sogar Netflix. Seit dem 6. Mai kann man dort Michelle Obamas Doku «BECOMING – Meine Geschichte» streamen. Die 56-Jährige gibt darin intime Einblicke in ihr Leben, während man sie auf ihrer erfolgreichen Buchtour begleitet. Ein Erfolg, den sie nur ihrem berühmten Ehemann zu verdanken hat? Nö, bereits zu Präsidenten-Zeiten zeigte sich die Zweifach-Mutter unabhängig und ging neben dem charmanten Barack Obama nie unter. Das hat sie natürlich einerseits ihrer herzlichen Art, aber andererseits auch ihrem unverkennbaren Style zu verdanken.