Die 7 cleversten Styling-Hacks der Royals

Der Geheimtrick, damit der Rock nicht abhebt

Das «Marilyn Monroe Malheur» ist wohl den meisten von uns schon mal passiert: Kaum weht ein leichter Wind, verselbstständigt sich unser Rock und legt Stellen frei, die wir eigentlich lieber für uns behalten hätten. Klar, dass Royals wie Meghan und Kate eine sichere Strategie gegen so ein Unglück haben: Sie tragen synthetische Unterwäsche, da diese sich besonders schnell statisch auflädt. So «klebt» der Rock am Körper. Die Queen geht noch einen Schritt weiter und lässt sich kleine Bleigewichte in die Säume ihrer Röcke und Kleider nähen.