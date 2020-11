Es ist ja nun wirklich nix mehr Neues, wenn Award Shows im Rahmen der geltenden Sicherheitsmassnahmen auf digitaler Ebene stattfinden. Kein Wunder also, dass auch MTV die European Music Awards 2020 nicht sausen liess, sondern sie in eine aufregende Internet-Party verwandelte. Alle Szenen wurden im Voraus aufgenommen, die Live-Auftritte der Stars mit einem detailliert gestalteten Bühnenbild geschmückt. Moderiert wurde das Ganze von der britischen Girlgroup Little Mix, die dann übrigens auch gleich selbst noch einen Award gewann.