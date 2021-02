Die (nicht sportlichen) Highlights vom Super Bowl

The Weeknd

Hose, Hemd, Krawatte: schwarz. Jacket: rot. Sind wir ganz ehrlich, eine Überraschung war das Outfit von Half-Time-Show-Act The Weeknd nicht. Die Kombi ist seit der Veröffentlichung seines Albums «After Hours» im März 2020 schliesslich sein Signature Look. Trotzdem war am Super Bowl etwas anders: Der feurige Blazer – übrigens aus dem Hause Givenchy – war über und über mit kleinen Kristallen besetzt. Sage und schreibe 250 Stunden soll es gedauert haben, bis jeder einzelne an Ort und Stelle genäht war. «Es war mir wahrhaftig eine Ehre, The Weeknd für seinen Auftritt einzukleiden», gestand Matthew Williams, Creative Director des französischen Brands. «Für mich bedeutet Mode vor allem, das, was man trägt, mit Persönlichkeit zu füllen – und The Weeknd brachte seinen Look mit Energie und Charakter zum Leben!»

True. Extrapunkte gibts von uns für die coolen, schwarz-weissen Derby Schuhe.