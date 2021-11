Die wagemutigsten Looks des Oscars of Fashion

Am Donnerstagabend war es mal wieder so weit: Der «Council of Fashion Designers of America» fand sich in der New Yorker Park Avenue zusammen, um die Kunst der Mode zu feiern. Vor hochkarätigem Publikum, darunter Emily Ratajkowski, Anna Wintour und Drew Barrymore, führte Schauspielerin Emily Blunt durch die Oscars Night of Fashion. Nachdem die Awards letztes Jahr nur digital stattfinden konnten, gaben sich die Designer*innen für ihre Gäste (und sich selbst) dieses Mal besonders Mühe.