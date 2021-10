An der Fashion Week Paris sorgte das französische Luxuslabel Balenciaga gerade für ganz grosses Kino. Nachdem die Gäste zu Beginn echte Models auf einem Roten Teppich bestaunen konnten, flimmerten im Anschluss weniger reale Menschen (und Kleider) über die Leinwand. Creative Director Demna Gvasalia lud die wohl berühmtesten Bewohner Springfields ein, für seine neueste Kollektion zu modeln: Die Simpsons! In einer herzerwärmenden Episode ging es um Marges grossen Traum, eines Tages ein Balenciaga Kleid zu besitzen. Mann Homer möchte seiner Frau damit zum Geburtstag unbedingt eine Freude bereiten, kann sich die überteuerten Roben der Marke aber nicht leisten. Kurzerhand wendet er sich an Gvasalia. Als der davon Wind bekommt, lädt er die Familie, sowie den Rest unserer gelben Lieblingscharaktere nach Paris ein, um für ihn zu modeln. Eine herrlich erfrischende und selbstironische Interpretation, die die sonst so ernsten Mienen der Branche für einen kurzen Moment zum Schmelzen brachte. Aber seht selbst: