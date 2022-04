Modehäuser wie Alexander McQueen, Brandon Maxwell oder Dior ziehen nach und sorgen mit ihren Kollektionen dafür, dass wir uns nun in den buschigen Stoff wieder hüllen möchten. Die überarbeitete Version des Tüllrocks, am liebsten in Midi- oder Maxilänge, ist nämlich alles andere als Disney-Prinzessinen-like und kommt in allen Schattierungen des Regenbogens daher – vor allem aber in Schwarz oder Weiss. Ob in Kombination mit lässigen Bikerjacken oder Lederblazern, coolen Hemden in Oversized-Optik oder derben Boots – das Trendteil ist gemacht für Modeliebhaber:innen in jedem Alter und für jeden Bodytype. Inspiration gefällig? Bitte sehr: