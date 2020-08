Enthüllt: Kates Geheimnis für ein elegantes Styling

Formulieren wir es mal so: In Sachen Mode fetzt Kate Middleton nicht unbedingt den frischesten Trends hinterher. Was gleichzeitig aber nicht bedeutet, dass die Herzogin nicht weiss, wie man sich stilvoll kleidet. Im Gegenteil! Als jahrelanger Royal hat Kate inzwischen den Dreh raus: Sie weiss, was ihr steht – und in was sie sich am besten ablichten lässt.