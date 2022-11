Weihnachtspullover mal anders

Das ist nicht nur ganz schön früh, sondern irgendwie auch gewagt. Kuscheln wir uns mit dem X-Mas-Merch eigentlich doch nur zu Hause aufs Sofa. Bei einem Styling wie von Jenny from the Block ist das aber viel zu schade. Statt in einen Ugly Sweater hüllt sich die 53-Jährige in einen festlichen Norwegerpullover – Schritt eins zum guten Look. Dazu paart sie einen seidigen Maxi-Skirt mit Schlitz und Plateau-Heels. Der Taillengürtel gibt dem Look seine Form. Wie immer ganz schön gekonnt, J.Lo!