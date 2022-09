Herzogin Kate liebt Kleider mit Polka-Dot-Muster

Es sind aufregende Wochen im Hause Cambridge. Heute beginnt für die Kinder von Herzogin Kate und Prinz William das Schuljahr in der neuen Schule bei Ascot. Am Tag zuvor durften sie schon mal in die Lambrook School reinschnuppern – zusammen mit Mami und Papi. Hand in Hand schreiten die fünf Blaublüter strahlend den Linsen der Paparazzo entgegen. Während die Kinder ihre Schuluniformen tragen und Prinz William im dunkelblauen Zweiteiler auftritt, setzt Kate auf einen Allzeit-Favoriten: Pünktchenmuster.