Huch, ist Bella Hadid zum Royal geworden?

Noch gelungener ist allerdings ihre Verwandlung für Marc Jacobs. Für den Modemacher durfte Bella nämlich gleich noch einmal in die Rolle einer bekannten Ikone schlüpfen. Was den Engländern die Royals sind, ist den Amerikanern das Präsidenten-Paar. Und so hüllte der Designer sein Mannequin in einen Look, der verdächtig an die legendäre Jackie O erinnerte. Während die verstorbene First Lady darin einst ins Weisse Haus einlud, posierte Miss Hadid nach der Show sichtlich stolz für ihren Insta-Feed – jedem das Seine.