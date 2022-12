Knallige Strumpfhosen

Zu viel des Guten? Auch Strumpfhosen in knalligen Farben erlebten dieses Jahr einen regelrechten Hype, erwiesen sich jedoch als eher weniger büro- und alltagstauglich. Kein Wunder, denn Kleidungsstücke in Pink, Rot oder Grün sind ohnehin nicht für jeden einfach zu kombinieren. Strumpfhosen in ebendiesen Farben in ein Outfit zum Wohlfühlen zu integrieren, erforderte nicht nur Mut, sondern auch noch ein modisches Händchen.