Kaum klingelt der Wecker, landen unsere Finger auch schon auf Instagram. Plötzlich sind wir schlagartig wach. Während wir uns nämlich noch die Augen reiben, sorgt Kylie Jenner mit ihren Brüsten bereits für Aufsehen. Guten Morgen! Nein, wir haben uns nicht in der App vertan. Das Bild ist bei einem Aufenthalt im Luxus-Resort Amangiri in Utah entstanden und man muss schon genau hinsehen, bis man versteht, dass das nicht Kylies nackter Busen ist, sondern ihr Bikini. «Free the Nipple» (also «Befreit den Nippel») kommentiert der Reality-Star den Post. Damit spielt sie auf die strikte Zensierungsrichtlinien der Social Media-Plattform an, die besagt, das Bilder weiblicher Nippel zensiert oder gelöscht werden. Nach knapp 48 Stunden hat der Post über 11 Millionen Likes, 63 000 Kommentare – und ist weder gelöscht noch unkenntlich gemacht. Warum auch?