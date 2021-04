In der Welt zuhause

Alber Elbaz wurde 1961 als Sohn jüdischer Eltern in Casablanca geboren. Acht Monate nach seiner Geburt wanderte die Familie nach Israel aus, wo er nach seiner Schul- und Militärzeit ein Modestudium absolvierte. 1985 zog es ihn nach New York City, dort arbeitete er erst in einer Schneiderei für Hochzeitskleider und assistierte später dem Modedesigner Geoffrey Beene. Elbaz machte sich schnell einen Namen in der Szene und landete nach einem kurzen Stelldichein bei Guy Laroche und Yves Saint Laurent 2001 den Job als Damenmodedesigner und Kreativdirektor bei Lanvin.