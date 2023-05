Met Gala 2023 : Die schönsten Looks vom «roten» Teppich

Der erste Montag im Mai kann nur eines bedeuten: Met Gala. Für die Benefiz-Veranstaltung im Big Apple lädt Vogue-Chefin Anna Wintour jeden Mai aufs Neue das Who is Who der Film-, Musik- und Modeszene in die heiligen Hallen des Metropolitan Museum of Art. Die besten Momente spielen sich Jahr für Jahr aber bereits vor dem Gebäude ab. Um genau zu sein, auf seinen endlosen Treppen. Wo sonst die New Yorker*innen ihren Lunch geniessen, präsentieren die Stars der Branche ihre extravaganten Looks. Abgestimmt sind die je auf das Motto, das Wintour vorab auf die exklusiven Einladungen kritzelt. Am Montagabend galt die Styling-Devise: «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty».