Laut Chanel gehört dieses Accessoire zum Brautkleid

Ein Microtrend, hinter dem mehr steckt

Für manche mag die Fliege nur ein Accessoire sein. Für Viard ist es mehr als das: ein Statement. Schliesslich banden sich bis dato hauptsächlich Männer die Fliege um. Nun etabliert Chanel sie auch für das weibliche Geschlecht. Die Mode für Mann und Frau verschwimmt. So dürfen nicht nur beide ohne Probleme in Rock und Anzugsgilet, sondern auch in die Fliege schlüpfen. Warum? Weil sich niemand von der Gesellschaft sagen lassen muss, wie sie oder er auszusehen hat. Ihr merkt: Gendernormen sind mehr als veraltet. Eine Denkweise, die mit Chanel nun (endlich) auch in der Haute Couture angekommen ist. Bravo!