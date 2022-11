Metallic-Nuancen peppen jetzt unsere Wintergarderobe auf

Egal, ob Pailletten oder Metallic-Mesh: Hauptsache es glitzert! Trudeln in dieser Winter-Saison Einladungen zu Partys ins Haus, müssen wir nicht lange überlegen, was wir anziehen. Metallic-Nuancen sorgen im Winter 2022 für einen Hauch von Glamour in unserer Garderobe. Damit sind wir bereit für jede Tanzfläche. Die modebewussten Stars haben den Look natürlich bereits längst für sich entdeckt.