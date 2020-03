Bye-Bye Blue Jeans

Gut sitzende Jeans in allen erdenklichen Blautönen gehören in jeden gut sortierten Schrank und kommen nie – und wir meinen NIE – aus der Mode. Nur weil sie und ihr ein Dream Team seid, heisst das aber nicht, das eine kurze Pause dann und wann nicht kleine Wunder wirken kann. Man muss sich vermissen, um sich wieder richtig schätzen zu wissen. Oder so. Jedenfalls räumt ihr eure geliebten Blue Jeans jetzt mal hübsch in die zweite Reihe und macht in der Denim-Front-Row Platz für Erdbeer, Pistazie, Maracuja und Zitrone. In diesen köstlichen Glacefarben jagen Jeans jetzt nämlich unser Stimmungsbarometer in die Höhe.