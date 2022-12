Darunter darf es leuchten!

Wer möchte, dass die Basis unter dem Overall ebenfalls zur Geltung kommt, kombiniert zum Einteiler einen klassischen, enganliegenden Rollkragenpullover. Hier lautet das Stichwort: Dopamine Dressing! Während der Overall in einem zurückhaltenden Blau oder Beige daherkommt, darf es darunter kräftig leuchten. Ein Turtleneck-Oberteil in einer kräftigen Trendfarbe wie Lavendel, Orange oder Limettengrün zieht alle Blicke auf sich.