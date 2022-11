Doppelt hält besser

Safety first. Nicht nur auf dem Laufsteg. Wie sich der Trend auch abseits der Fashion Week umsetzen lässt, zeigt uns (mal wieder) Supermodel Bella Hadid. Statt Micro-Skirt gesellt sich bei ihr eine lockere Jeans zum Gürtel-Paar. Kleines, aber interessantes Detail: Es müssen nicht immer zwei gleiche Accessoires sein, damit der Look aufgeht. Bei der 26-Jährigen prangen sogar eine güldene und eine silberne Schnalle auf der Hüfte. Ausreden gelten fürs Angurten also keine mehr.